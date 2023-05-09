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تلبية لدعوة رسمية.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل طهران


وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، الى طهران رفقة تلبية لدعوة رسمية من رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني اجأي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان  أن "زيدان وصل الى طهران رفقة وفد المرافق له تلبية لدعوة رسمية من رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية غلام حسين محسني اجأي".

وأضاف، أن "الوفد المرافق ضم رئيس المجلس: كلا من رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود ونائبي رئيس محكمة التمييز الاتحادية كاظم عباس وحسن فؤاد ورئيس الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر وعدد من المشرفين القضائيين ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة".

وكان في استقبال الوفد، كلاً من الدكتور صارمي رئيس الهيئة الرئاسية في سلطات القضاء وغريب ابادي نائب رئيس القوة القضائية في إيران رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب المدعي العام في ايران موسوي وسفير جمهورية العراق في طهران نصير عبد المحسن وعدد من موظفي السفارة العراقية، بحسب البيان

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