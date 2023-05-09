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استقدام مديري صحة نينوى سابقاً ومستشفى القيارة الحالي


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في دائرة صحَّة محافظة نينوى، على خلفيَّة ارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّة.

وأشارت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفق بيان إلى أنَّ "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمر استقدامٍ بحقّ المدير العام لصحَّة محافظة نينوى سابقاً، ومدير مستشفى القيارة الحالي؛ لعدم اتخاذهما الإجراءات اللازمة لمتطلبات السلامة المهنيَّة والأمان في نصب معمل أوكسجين غير صحيٍّ في مستشفى القيارة".

وأضافت الهيئة العليا، أنَّه "لم يتم الالتزام بملاحظات الدفاع المدني، وتمَّ وضع المعمل داخل بناية المُستشفى في الطابق الثاني، فضلاً عن عدم استبدال مادة (السندويج بنل) المستخدم في بناء المعمل".

وتابعت، أنَّ "قاضي المحكمة أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

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استقدام مديري صحة نينوى سابقاً ومستشفى القيارة الحالي
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