الحشد يبحث عن المخدرات ومروجيها في صلاح الدين

اعلنت هيئة الحشد الشعبي ،انطلاق حملة امنية واسعة للبحث عن المخدرات والمروجين لها في قضاء الدور في صلاح الدين.

وذكر بيان للهيئة ،أن " قوة من مفارز الأمن والاستخبارات من اللواء التاسع التابع لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة شرعت بحملة أمنية واسعة للبحث عن المخدرات والمروجين لها في قضاء الدور في صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن " القوة الامنية باشرت بعملية تفتيش ونصب سيطرات ثابتة ومتحركة في قضاء الدور والمناطق القريبة لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء والمروجة للمخدرات .