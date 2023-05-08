الأمن الوطني يعثر على مضافات لداعش الإرهابي تحتوي على عبوات وأحزمة ناسفة في (٣) محافظات

عثر جهاز الأمن الوطني على مضافات لداعش الإرهابي تحتوي على عبوات وأحزمة ناسفة معدة للتفجير في (٣) محافظات.

وذكر بيان للجهاز ان مفارزه بالإشتراك مع قوة من الجيش العراقي والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة عثرت على مضافتين لعصابات داعش الإرهابية تحتويان على عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير في منطقة جبل بور جنوب محافظة كركوك، حيث تم تدميرهما والقاء القبض على أحد المتهمين من عناصر داعش الارهابي بعد إجراء عملية تفتيش في المناطق المحاذية.

وفي السياق ذاته عثرت المفارز في محافظة ديالى على مضافة لداعش الارهابي في احد البساتين المتروكة داخل قرية الأحيمر التابعة لقضاء بعقوبة تحتوي على كيلو غرامين من مادة الـ (TNT) وكمية من مادة (C4) وعبوات ناسفة وأسلحة تمت معالجتها من قبل الجهد الهندسي.

كما ضبطت المفارز كدساً للأعتدة في منطقة الجزيزة بقضاء الرمادي يعود لعصابات داعش الإرهابية يحتوي على اسلحة ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وأجهزة إتصال.