وزير النفط يعلن استئناف تحميل وتصدير النفط من حقل القيارة بطاقة 33 الف برميل يومياً

اعلن وزير النفط حيان عبد الغني استئناف تحميل وتصدير النفط من حقل القيارة بطاقة 33 الف برميل يومياً ".

وقال عبد الغني في بيان :"تم استئناف عمليات الانتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى بطاقة (33) الف برميل باليوم، بواسطة الصهاريج وحوضيات خطوط السكك الحديد بكمية (30000) برميل باليوم الى موانئ الصادرات النفطية في الخليج"، مبينا انه "سيتم تزويد مصفى القيارة النفطي بالمحافظة بكمية (3000) برميل باليوم".

واضاف ان "هذه الخطوة سوف تحقق ايرادات مالية جيدة لخزينة الدولة، اضافة الى إدامة وتشغيل مصفى القيارة، الى جانب سعينا بدعم الناقل الوطني والمحلي في القطاع الخاص والعام، وخصوصاً شركة ناقلات النفط العراقية ،احدى تشكيلات وزارة النفط ، والشركة العامة لسكك حديد العراق".