رئيس مجلس القضاء الاعلى يزور ايران غدا

اعلن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في ايران كاظم غريب ابادي ان رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان سيزور ايران يوم غد الثلاثاء .

وقال أبادي اليوم الاثنين بحسب وكالة"ارنا"،أن زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان الى ايران التي تستغرق لمدة يومين تأتي بدعوة من رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني ايجئي".

واضاف ابادي، ان الهدف من هذه الزيارة هو تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وسيتم مناقشة مختلف القضايا وسيوقع الجانبان على مذكرتي تفاهم في المجال القانوني والقضائي ".