وزير الصحة يترأس اجتماعاً لمناقشة اكمال مستشفى 400 سرير مع محافظ واسط

ترأس وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي اجتماعاً ضم محافظ واسط محمد جميل المياحي ومدير عام دائرة المشاريع في وزارة الصحة حسام علوان ومدير عام صحة واسط جبار جعاز والمهندس المقيم للمشروع والشركة المنفذة لمناقشة الواقع الصحي في محافظة واسط واكمال مشروع مستشفى قيد الإنجاز بسعة 400 سرير.
وقالت وزارة الصحة في بيان" ان الوزير اطلع خلال الاجتماع على مراحل انجاز المستشفى والية العمل الجارية والعقبات التي تعتريها.
ووجه الوزير بتذليل كافة العقبات واكمال المستشفى ضمن المدة الزمنية المحددة ووفق المواصفات المعدة لها لإدخالها الخدمة وتقديم الخدمات الصحية لإسناد وتطوير الواقع الصحي في محافظة واسط.
واكد الحسناوي أن "وزارة الصحة وضمن المنهاج الحكومي ماضية بإكمال جميع المشاريع الصحية المتلكئة وادخالها الخدمة فضلا عن اعمال المؤسسات الصحية الحالية لتطوير الواقع الصحي"
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