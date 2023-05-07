الأعرجي يترأس اجتماعا لمناقشة الجهد الدولي لإنهاء تهديد داعش الإرهابي

ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الجهد الدولي لإنهاء تهديد داعش الإرهابي، بحضور فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي، وبمشاركة الجهات العراقية ذات العلاقة.

وذكرت المستشارية في بيان:" ان الاجتماع ناقش الجهد الدولي لإنهاء تهديد داعش الإرهابي وما يمثله من خطر على السلم والأمن الدولي، وكذلك دعم جهود العراق لاستلام إرهابيي داعش المطلوبين، والذين صدرت بحقهم النشرات الدولية".

كما جرى خلال الاجتماع، حث الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، لاستعادة الآثار العراقية المسروقة والتي استولى عليها داعش الإرهابي في العراق.

وثمّن الفريق الدولي جهود العراق والتضحيات التي قدمها أبناؤه في محاربة داعش الإرهابي، مشددا على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وكذلك إعادة آثاره المسروقة وتسليم المطلوبين .

ويأتي الاجتماع مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي وبشكل دوري، من أجل دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، وضمن متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي.