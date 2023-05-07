وزير التعليم يصدر أمرا وزاريا بتعيين 265 من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي أمرا وزاريا بتعيين مئتين وخمس وستين من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة.
ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي (www.mohesr.gov.iq) إلى الحضور إلى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام عمل في ضوء الأمر الوزاري 692 المؤرخ في 2023/5/7.
وبارك الوزير في هذه المناسبة للمعينين التحاقهم بالمؤسسة التعليمية ويرجو لهم مشوارا وظيفيا مكللا بالتوفيق والسداد.
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