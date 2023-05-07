السوداني يؤكد اهمية الدور الاجتماعي للعشائر الداعم للاستقرار والمعضّد لأداء القوات الأمنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة ذي قار.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان السوداني استمع خلال اللقاء، إلى عرض عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وأهم المشكلات والعقبات التي يعاني منها المواطنون، في مختلف الشرائح للمحافظة، بأقضيتها ونواحيها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الاجتماعي للعشائر الداعم للاستقرار، والمعضّد لأداء القوات الأمنية، في فرض الأمن والقانون، ومواجهة محاولات نشر الفوضى والاعتداء على المال العام.

وأكد توجّهات الحكومة بالتركيز على قطّاع الخدمات، كونه المسار الذي يلبّي احتياجات المواطنين، ويؤكد إيمانهم بالنظام السياسي، ويرسّخ واجبات الأجهزة الحكومية في خدمة المجتمع.