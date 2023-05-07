القبض على خمسة إرهابيين في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على خمسة متهمين بجريمة الارهاب في نينوى.

وذكر بيان للوكالة أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ واجبات نوعية استندت لمعلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، اثمرت عن القبض على خمسة متهمين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في محافظة نينوى".

وأضاف البيان، أن "التحقيقات والمعلومات التي تمتلكها وكالة الاستخبارات أكدت بانهم انتموا لعصابات داعش الإرهابية، وقد عملوا في اماكن مختلفة بعد تكليفهم بمهام ضمن ما يسمى الولايات والفرق والشرطة اللااسلامية وقد حددت لهم كنى واسماء وهمية كان تستخدمها العصابات الإرهابية لإقناع عناصره بالانتماء".

وأشار الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".