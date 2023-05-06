رئيس مجلس القضاء الاعلى يزور محكمة استئناف واسط

اجرى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم السبت ، زيارة إلى رئاسة محكمة استئناف واسط.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن رئيس المجلس ترأس وفدا ضم كلا من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة،وكان في استقباله رئيس محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة ومحافظ واسط وقائد شرطة المحافظة ومسؤولو الاجهزة الامنية .

واشار البيان الى ان "القاضي زيدان التقى قضاة المحكمة لمناقشة سير العمل واكد على حسم قضايا المواطنين بالسرعة الممكنة وحسب السقوف الزمنية المحددة بموجب القانون وكذلك التعاون مع الحكومة المحلية والاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المحافظة وفرض تطبيق القانون وتسهيل تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة"./