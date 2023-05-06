السوداني يبحث مع وزير الطاقة الايراني ملف الكهرباء والحصص المائية على مسارات الانهار المشتركة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير الطاقة الايراني، علي اكبر محرابيان والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء ، بحسب بيان لمكتب السوداني ، التباحث في مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز التبادل والتنسيق ازاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة اقليمياً ودولياً.

كما جرى بحث جوانب ملفّ الكهرباء، وامدادات الطاقة الكهربائية الى الشبكة الوطنية العراقية من الجمهورية الاسلامية الإيرانية، بالاضافة الى مناقشة موضوع الشحة في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الانهار المشتركة.

واكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، اهمية استمرار الحوار والتنسيق واستثمار اجواء التهدئة السياسية في المنطقة، في تحقيق منفعة وتطلعات جميع الشعوب الشقيقة والصديقة.