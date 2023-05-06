القبض على ثلاثة تجار مخدرات وضبط اكثر من كيلو من المواد المخدرة شمال كركوك

اعلن مصدر امني في كركوك ،عن القاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات بينهم تاجر اطلق النار على القوات الامنية بعد مطاردة ادت الى اصابته .

وقال بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية مكافحة مخدرات (كركوك) بناء على معلومات استخباراتيه شرعت قوة من مديريه شؤون المخدرات والمؤثرات العقليه كركوك التابعه لوكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحاديه بتنفيذ واجب نوعي في منطقه بارود خانه شمال شرق مدينه كركوك

واضاف حدثت مصادمات بين القوة ، وتجار المخدرات المطلوبين سابقا للقضاء حيث انتهت المصادمات بالقاء القبض على ثلاثه من كبار التجار المطلوبين وفق المادة 28/مخدرات بعد اصابه احد المجرمين بطلق ناري من قبل مكافحة مخدرات كركوك وضبط كميه تقدر بحوالي كيلو من المواد المخدرة والحشيشة وادوات تعاطي وضبطت بحوزة المتهمين مسدسات عدد اثنان ورمانه يدويه والبحث جار لملاحقة باقي المتهمين