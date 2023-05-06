العدل تنفي وجود حكم قضائي بأدانة المكلف بإدارة دائرة التسجيل العقاري الكرخ الاولى

نفت وزارة العدل وجود حكم قضائي بأدانة المكلف بإدارة دائرة التسجيل العقاري الكرخ الاولى.

وذكرت الوزارة في بيان:" تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان قيام وزارة العدل بتكليف موظف مدان بجريمة التزوير مديراً لمديرية التسجيل العقاري في الكرخ الاولى".

واضافت:" انها تنفي المعلومات الواردة من قبل معلني هذا الخبر ، مؤكدة أن الموما إليه يشغل معاون الشعبة الأولى في ذات الدائرة وبعد انهاء تنسيب مدير الدائرة تم تكليف المعاون بمهام تسير أمور الدائرة كسياق عمل اداري وبشكل مؤقت لحين تكليف مدير جديد للمديرية آنفة الذكر".

ونوهت الى" ان الموظف المكلف الحالي لايوجد بحقه قرار بالادانة وان التهمة المنسوبة اليه قد تم الفصل فيها من قبل القضاء بعدم صحة هذه التهم والقرار قد صدق تمييزاً بموجب القرار المرقم ٢٥٨٥٨ / ٢٥٨٦٠ /٢٠٠٢ /الهيئة الجزائية / التسلسل ١٧٩٥ / ١٧٩٦ في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣ ".

واكدت وزارة العدل على حرصها في عدم تكليف اي موظف بالمسؤولية الا بعد التأكد من عدم وجود عقوبات عليه كسياق عمل ثابت وهذا مااكد عليه الوزير خالد شواني بهامشه المؤرخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ والمسطر على مذكرة دائرة التسجيل العقاري العامة.