السوداني يستقبل وزير الطاقة والمياه اللبناني

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني حسن شقير.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء:" انه جرى خلال اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على المستويات كافة".

وأكّد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أنّ العراق ماضٍ في التواصل الاقتصادي إقليمياً، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادي للشعب العراقي ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة.

من جانبه نقل الوزير اللبناني تأكيدات حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق، في المجالات التنموية واستمرار الشراكة والتبادل؛ لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.