السوداني ورئيس اقليم كردستان يؤكدان اهمية دعم الحكومة في تنفيذ برامجها الخدمية والاصلاحية ( موسع )

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وجرى خلال اللقاء،حسب بيان لمكتب السوداني ، بحث الاوضاع السياسية والاقتصادية العامّة في البلاد، وعدد من الملفات على المستوى الوطني.

واكد السوداني وبارزاني اهمية تكثيف جهود جميع القوى السياسية من اجل دعم الحكومة في تنفيذ برامجها الخدمية والاصلاحية.

واشار رئيس مجلس الوزراء الى الاولويات في منهج العمل الحكومي، التي تأخذ بعين الاهتمام تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، في جميع محافظات العراق، وفقاً لتطلعاتهم، وبما يعزّز الاستقرار والتنمية الشاملة المتكاملة.

وشهد الاجتماع استعراض التقدم وما انجز في مسار حلّ المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، بما يوفّر حلولاً جذرية تخفف، في النهاية، عن كاهل المواطنين، وتدعم العمل المشترك وفقاً للدستور، ومصلحة ابناء الشعب في جميع ارجاء العراق.