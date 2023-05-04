وزير التعليم يترأس الندوة الخاصة بتعزيز المساءلة الدولية عن جرائم داعـش

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي الندوة الخاصة بتعزيز جهود المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها داعـش الإرهابي، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص رئيس فريق التحقيق الأممي كريستيان ريتشر.

وقال وزير التعليم في بيان" أن فريق التحقيق الذي تمّ تأسيسه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 (2017) لتعزيز جهود المساءلة عن جرائم داعـش يمثل جزءا هاما من مسار توثيق الجرائم والإبادات الجماعية التي ارتكبها الداعـشيون في العراق والتدمير الذي طال المواقع الآثارية والدينية والثقافية واستخدام الأسلحة المحرمة وتهريب الثروات وغيرها من الجرائم التي ما يزال العراق يعاني من مخلفاتها".

وأشاد العبودي" بجهود فريق التحقيق الأممي (يونيتاد) وأشار في الوقت نفسه الى أن وزارة التعليم وطواقمها الأكاديمية المتخصصة بالقانون الجنائي والقانون الدولي مستعدة للتعاون مع الجهود التي يبذلها الفريق الأممي في سبيل تجريم مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم المحلية والدولية لينالوا جزاءهم "، موضحا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملت من منطلق مهماتها الوطنية على إعادة الحياة الى المؤسسات التعليمية في المحافظات المحررة بعد إعادة اعمارها وعقد المؤتمرات والورش لمعالجة التأثيرات النفسية التي خلفتها الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي والإفادة من الخبرات التي تقدمها برامج الأمم المتحدة لإعادة تأهيل المناطق نفسيا واجتماعيا.

فيما قدم رئيس الفريق الأممي كريستيان ريتشر عرضاً لمهام فريق التحقيق الذي دأب على جمع الأدلة والمعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم داعـش التي ارتكبها في العراق، وتحليلها وتصنيفها ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وبين كريستيان أن الفريق الأممي يعمل على وفق الشراكة مع المؤسسات العراقية القضائية والاكاديمية من أجل تعزيز جهود ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم المروعة وتقديمهم للعدالة.

من جهته أكد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية عدنان ابراهيم عبد خلال الندوة :" ان التنسيق مع الفريق الأممي لمساءلة جرائم داعـش سيعزز الجهود المشتركة من أجل إقرار تشريعات خاصة بالنظر في جرائم داعـش وتشكيل محاكم خاصة بتلك الجرائم".