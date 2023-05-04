مجلس الدولة يؤكد حق النواب في طلب المعلومات والبيانات

أكد رئيس مجلس الدولة كريم خميس خصباك :" ان مجلس الدولة يؤكد على الدور الرقابي الاساس لمجلس النواب وأعضائه والذي كفله الدستور بنصوص واضحة اكدتها احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ( ۱۳ ) لسنة ۲۰۱۸ ".
وقال خلال استضافته في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الخميسن :" ان حق النائب في طلب الوثائق والمعلومات يستند الى نص المادة ( ١٥ / اولاً و ثانياً ) بشأن صلاحية اجراء المراسلات والمخاطبات فضلاً عن المادة ( ۲۷/ سابعاً ) تنفيذاً للدور الرقابي والتشريعي والتمثيلي لأعضاء المجلس
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