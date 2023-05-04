السوداني يلتقي رئيس اقليم كردستان

اعلنت مصادر كردية ان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وصل الى بغداد والتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني .

وكانت شبكة رووداو الكردية، ذكرت في وقت سابق ان نيجيرفان بارزاني سيصل الى بغداد بعد ظهر اليوم، ويجتمع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

كما يشارك نيجيرفان بارزاني مساء اليوم في منتدى "العراق من اجل الاستقرار والازدهار" في جلسة بعنوان " اقليم كردستان: جهة فاعلة على الساحة الوطنية والدولية".