أحدهما أستحوذ على 250 مليون دينار.. ضبط متهمين بالاحتيال في محافظتين

أكَّدت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبّسين بالرشوة والاحتيال وحالات تلاعبٍ وتزويرٍ رافقت صرف مبلغ (250,000,000) مليون دينارٍ لأحد مشاريع الكهرباء في مُحافظتي صلاح الدين وكركوك.

وذكرت الدائرة في بيان ، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين قام، بعد المُتابعة والتحرّي، بضبط أصل معاملة الصرف الخاصَّة بمشروع تحسين كـهـرباء قـرية بعاجة والقرى التابعة لها؛ لوجود تلاعبٍ وتزويرٍ فيـها"، مُبيّنةً أنَّ "معاملة صرف مبلغ (249,520,000) مليون دينارٍ شابها تلاعبٌ وتحريفٌ، فضلاً عن أنَّها معاملة غير أصوليَّةٍ ومُزوَّرة".

وأضافت إنَّ "فريق التحرّي الخاصّ، الذي انتقل إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في صلاح الدين، تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ يعمل فيه بصفة مُخمِّنٍ مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المُراجعين؛ لقاء إكمال معاملته".

وفي كركوك، تمَّ "ضبط أحد المُتَّهمين مُتلبِّساً أثناء تسلُّمه مبلغاً من المال من أحد الأشخاص"، لافتةً إلى "قيام المُتَّهم بإيهام المُواطنين بتنظيم معاملاتٍ؛ لغرض شمولهم بإعانات شبكة الحماية الاجتماعيَّة مقابل مبالـغ ماليَّةٍ"، مُنـوّهةً بـ"رصد المُتَّهم ومُتابعته لحين تسلُّمه مبلغ الرشوة وضبطه في أحد شوارع مدينة كركوك"، بحسب البيان.

وتابعت: "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قضاة التحقيق المُختصين في صلاح الدين وكركوك، الذين قرَّروا توقيفهما وفق أحكام المادة (307) من ق.ع.ع، والقرار (160 لسنة 1983)".