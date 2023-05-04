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السجن المؤبد بحق مجرم إرهابي شارك في هجوم "آمرلي"


أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي اشترك بجريمة الهجوم على ناحية آمرلي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان  أن "الإرهابي كان يقوم أيضا بنقل مصابين من عصابات داعش الإرهابية بعد إحداث حزيران عام 2014 في المحافظة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية / 1 و3 و5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسـنة 2005 واسـتدلالاً بالمادة 132 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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