عشائر الانبار تتهم الكاظمي بالاشتراك مع الحلبوسي بسرقة "الوفاء"

اتهم الشيخ وليد الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار ، الاربعاء، رئيس الوزراء الاسبق مصطفى الكاظمي بتمهيد الطريق امام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للاستحواذ على اراضي ومشاريع الانبار مطالبا بملاحقته قضائيا .

وقال الدليمي في تصريح ل المعلومة/ ان "رئيس الوزراء الاسبق مصطفى الكاظمي المتهم الرئيسي في بيع محافظة الانبار الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مقابل مساندته على اقرار قانون الامن الغذائي وسرقة واختلاس مبالغ ما لم يتم الكشف عن مصيرها لحد هذه الساعة فضلا عن اتفاقيات اخرى ابرمت مع الشخصيتين لم تظهر على الملأ بانتظار كشفها من قبل لجان النزاهة والجهات المعنية بهذا الامر".

واضاف ان" اراضي تابعة لعشائر الانبار سرقت وزرت سنداتها من خلال مظلة الفاسدين التي يشرف عليها الحلبوسي، مبينا ان "الاستحواذ على اراضي الدولة ومشاريع الاعمار في الانبار تمت بمباركة الكاظمي ومكافئته لدوره البارز في تشريع قوانين لصالح الحلبوسي".

وأشار الى ان" فتح هذه الملفات ستطيح بمسؤولين بارزين على رأسهم الحلبوسي وشخصيات بارزة اخرى ، مؤكدا ان" الحلبوسي ارتكب مخالفات قانونية كثيرة استحصل من خلالها اموال تقدر بمليارات الدولارات ".

وكان حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي يدير شؤون محافظة الانبار بالتزامن مع اعتقال عدد من قيادات الحزب بتهم تتعلق بالفساد وسرقة المال العام والاستحواذ على اراضي الدولة وبيعها بطريقة غير قانونية ".