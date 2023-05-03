السوداني يبحث مع لجنة الكهرباء والطاقة النيابية سبل تطوير قطاع الكهرباء

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخطط الحكومية، التي تتمحور حول المشاريع الخدمية والاستثمارية المعتمدة لتطوير قطاع الطاقة في العراق.

وأكد السيد السوداني أن الحكومة تعمل على بلورة رؤية جديدة لقطاع الكهرباء، تنطوي على تطويره واعتماد الدورات المركبة ذات الكفاءة والإنتاجية العالية، حيث تم تنفيذ جزء من هذه المشاريع والعمل جارٍ على البقية، فضلاً عن تفعيل مبدأ الجباية المتعطل لسنوات، على أن يكون بشكل مدروس وعادل، بعيداً عن شبهات الفساد التي رافقته طوال الفترة السابقة.