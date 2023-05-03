الاتحاد الوطني الكوردستاني : نساند الحكومة المركزية بالسيطرة على النفط وعائدات الاقليم

اكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، دعمه للحكومة المركزية في انهاء ملف الخلافات مع حكومة إقليم كردستان بملف تسليم عائدات النفط والتصدير، مضيفا نأمل ان تكون هنالك مراقبة شديدة وصارمة على طرق الصرف في كردستان.

وقال عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف في حديث ل /المعلومة /، إن "هنالك العديد من الأمور التي تحتاج الى مراجعة جادة مع حكومة كردستان، حيث اتخذ الاتحاد موقف المقاطعة من الوزراء ونائب رئيس الحكومة قوباد طلباني لجلسات حكومة كردستان".

واردف: انه "من الضروري تطبيق القانون من خلال سيطرة شركة سومو الوطنية على تصدير النفط في إقليم كردستان"، لافتا الى ان "الاتحاد الوطني مع الحكومة المركزية في انهاء الخلافات مع الاقليم بشأن ملف تسليم عائدات النفط والتصدير".

وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية، قد كشف في حديث لوكالة /المعلومة/، عن "تحركات نيابية لإضافة فقرة جديدة في الموازنة العامة تضمن التزام الإقليم بتسليم عائدات النفط الى الحكومة المركزية، فيما اكدت ان البرلمان يسعى للخروج بصيغة معينة للموازنة تتساوى فيها حقوق جميع الأطراف".