العراق وتركيا يبحثان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأزمة الهول

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، والسفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، اليوم الأربعاء، مجال مكافحة الإرهاب وأزمة مخيم الهول.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي أن الأخير "استقبل السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي؛ لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، واستعراض علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الجارين".

كما شهد اللقاء، "بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول السوري وما يشكله وجوده من مخاطر على الأمن في المنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية تعاون المجتمع الدولي لإنهاء هذا الملف".