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ضبط 3 متهمين في مركز كمرك أم قصر الشمالي ومنفذ الشلامجة


أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ (5) عمليات ضبطٍ في مركز گمرك أم قصر الشمالي ومنفذ الشلامجة، مُبيّـنةً أنَّه تمَّ خلالها ضبط (3) مُتَّـهمين.

وذكرت الدائرة في بيان أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مركز گمرك أم قصر الشمالي، ضبط تصاريح گمرگيَّـةٍ ووصولات القبض الخاصة بشركاتٍ تُدارُ من قبل المُدير بالاتفاق مع ثلاثة مُوظَّفين في مركز الگمرك، وقيامهم بقطع وصولات قطع بضائع لم تدخل إلى العراق؛ لغرض إيهام البنك المركزي بقيام تلك الشركات التي تشتري الدولار من البنك باستيراد بضائع بالمبالغ التي تمَّ شراؤها".

وأضافت إنَّ "الفريق تمكَّن في عمليَّـةٍ مُنفصلةٍ من ضبط مسؤول شعبة الحاسبة في مركز گمرك أم قصر الشمالي؛ لاستغلاله وظيفته في استخراج تصاريح گمرگيَّـةٍ دون أوليَّاتٍ، فيما تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة گمرك أم قصر؛ لعدم قيامه بتسليم كتاب مُديريَّة گمرك المنطقة الجنوبيَّة المعنون إلى دائرته، والخاص بإيقاف إعفاء أحد معامل الحدادة من التسهيلات والإعفاءات الگمرگيَّـة، لافتةً إلى أنَّ الهيئة أعلنت في السابع من شباط عن ضبط أكثر من (٦٠٠٠) طنٍّ من مادة السيراميك العائدة للمعمل المذكور، وإحباط عمليَّة إخراجها من الميناء على أنَّها معفاة من الرسوم".

وفي منفذ الشلامجة، أوضحت الدائرة أنَّه "تمَّ ضبط مبلع عشرين مليون دينار بحوزة أمين الصندوق في گمرك الشلامجة؛ لعدم وجود وصولاتٍ تثبت عائديَّـته من خلال مقارنته مع أعداد الوصولات المقطوعة للمعاملات الگمرگيَّـة، مُشيرةً إلى ضبط (6) دفاتر وصولات إنجاز لتصاريح گمرگيَّـة لم يتم إكمال أيٍّ منها من قبل المُوظَّـف المسؤول رغم استعمالها؛ الأمر الذي يُسهِّلُ عمليَّـة التلاعب فيها لإصدار تصاريح وهميَّـةٍ".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في المنفذ، "تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في دائرة صحَّة البصرة؛ لتزويره تصاريح عائدة لإحدى الشركات بأختام الرقابة الصحيَّة في المنفذ".

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