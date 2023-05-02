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الأمن والدفاع النيابية تناقش مشروع قانون جهاز الأمن الوطني


ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، مشروع قانون جهاز الأمن الوطني.

وذكرت الدائرة الاعلامية البرلمانية:" ان اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة النائب عباس الزاملي رئيس اللجنة بحضور الأعضاء اليوم الثلاثاء لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال"

واضافت:" انه جرى خلال الإجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة مشروع القانون لتقديمه لرئاسة المجلس".

وتطرق الإجتماع إلى مناقشة زيارة اللجنة للمحافظات (بغداد، كركوك، الموصل) وباقي المحافظات العراقية

واوصت اللجنة خلال الإجتماع بمخاطبة القائد العام للقوات المسلحة بخصوص تنفيذ المادة (٦١) الفقرة (ج) بشأن تعيين رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على إقتراح مجلس الوزراء

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