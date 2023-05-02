الصالحي : قطع الاشجار وتجريف مساحات خضراء بحجة الاستثمار تعد جريمة ضد كركوك واهلها

اكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي، ان محافظة كركوك تحولت الى ساحة للمستثمرين الغرباء والمقاولين غير المعروفين يستغلون الاستثمار للاستحواذ على الاراضي.

وقال الصالحي في بيان له صدر ، ان الاستثمار في كركوك، اصبح وسيلة لتدمير وتشويه وتحريف تاريخ المدينة، وإن قطع الأشجار بحجة الاستثمار تعد جريمة ضد كركوك واهلها.

وعبر الصالحي عن رفضه للحملة التي قامت بها ادارة المحافظة، وقائممقامية كركوك من قطع الاشجار وتجريف مساحات خضراء في حي سكني بمركز المدينة، بحجة الاستثمار، داعياً الجهات القضائية وهيئة النزاهة الى التحقيق في ملف منح عقود وإجازات الاستثمار الذي يشوبه الكثير من الفساد والتزوير