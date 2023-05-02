النزاهة تطلق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في الهيئة العامة للكمارك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في الهيئة العامة للكمارك.

وذكرت الهيئة في بيان انه "استمراراً لحملتها التي أطلقتها في العاشر من نيسان المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب، حدَّدت المُدَّة من الثاني من أيار الجاري لغاية الخامس عشر منه؛ للإبلاغ عن قطاع الهيئة العامة للكمارك".

وحثت المواطنين، على "ضرورة الإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظفين والمديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة".

وتجدُّد تنبيهها إلى أنَّ "تقسيمها حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أو المُكلَّفين بخـدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أولادهم على شكـل قطـاعاتٍ جاء حسب الأولويَّـة، لافتة إلى بقاء الأصـل بتلقّي الاخبارات عن أيَّة مُؤسَّسةٍ، وفي أيِّ وقتٍ".

ولفتت إلى أنَّ "حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة التي تُمثلُ عائدات ومُتحصّلات الفساد".

وأشارت إلى أنَّها "خصَّصت نوافذ عـدَّة لتلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني. (blaghat@nazaha.iq)".