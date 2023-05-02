المندلاوي يشارك في أعمال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية للكرد الفيليين

دعا نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي الحكومة لإزالة الآثار السلبية للنظام البائد بحق الكرد الفيليين وضمان حقوقهم من حيث التمثيل والمشاركة في صناعة القرار

كما دعا المندلاوي،، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية للكرد الفيليين دول العالم والمنظمات الدولية التي تهتم بحقوق الانسان، إلى قراءة صفحات التاريخ التي تحمل آلام ومآسي وعذابات الكرد الفيليين، والتي تعد وفقاً للقانون الدولي والانساني جرائم ابادة جماعية وانتهاكاً صارخاً لمبادىء حقوق الانسان التي اقرها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي وقع العراق على هذه المعاهدات.

وبارك المندلاوي انعقاد المؤتمر في اربيل برعاية رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود بارزاني)، الذي يهدف الى توثيق واستذكار ما جرى على الكرد الفيليين من جريمة الإبادة الجماعية، وكما اقرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا.

واكد النائب الأول ضرورة ضمان حقوق الأقليات من حيث التمثيل والمشاركة في صناعة القرار، مبيناً حرص مجلس النواب على تشريع القوانين التي تضمن إعادة الحقوق المسلوبة للمكونات العراقية كافة ، ومن بينها الكرد الفيليين والعمل على استحصال حقوق الكورد الفيليين ورفع الظلم الذي لحق بهم.

وطالب المندلاوي الحكومة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) لسنة ٢٠١٠ والمتضمن تعهدها بإزالة الاثار السيئة الناتجة عن قرارات النظام البائد بحق الكرد، داعيا اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى الخروج بتوصيات ومقررات من شأنها ضمان حقوق الكرد الفيليين، والعمل على توثيق الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق هذا المكون العراقي الاصيل اعلامياً واكاديمياً.