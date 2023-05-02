الأخبار

السوداني يعلن عن زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين


اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:" ان السوداني التقى اليوم، وزير دفاع جمهورية إيطاليا غويدو كروسيتو، والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع ثابت محمد العباسي وعدد من القادة العسكريين".

واضاف:" ان اللقاء تناول سير العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل توطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية، على مختلف المستويات".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات داعش، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار إلى العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا، من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن أمام العراق وإيطاليا فرصاً كبيرة وواعدة للتعاون في عدة مجالات، والإفادة من خبرة الشركات الإيطالية في مجال الصحة، والتعليم والصناعة، والاستخدام الأمثل للمياه، والدخول في شراكات صناعية واقتصادية.

وأكد هناك زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين.

من جانبه، نقل الوزير الضيف تحيات رئيسة الوزراء الإيطالية إلى رئيس مجلس الوزراء، والرغبة في المزيد من التعاون المتبادل بين البلدين، مؤكداً تطلّع بلاده إلى الزيارة المرتقبة للوفد العراقي والبحث في العديد من ملفات التعاون، التي ستُسهم في تنمية العلاقات بين البلدين، لاسيما أنّ إيطاليا تنظر بعين الاهتمام للعراق ودوره المحوري في إدارة ملفات السلام في المنطقة والعالم.

كما أكد وزير الدفاع الإيطالي استمرار التعاون الأمني مع العراق في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصالحي : قطع الاشجار وتجريف مساحات خضراء بحجة الاستثمار تعد جريمة ضد كركوك واهلها
انتحار عنصر بالبيشمركة شمال شرق كركوك
النزاهة تطلق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في الهيئة العامة للكمارك
تكليف رئيس جديد لهيئة استثمار بغداد
خبير قانوني : صلاحية رئيس الوزراء باقالة اي وزير .. غير مقيدة بتحديد الاسباب
المندلاوي يشارك في أعمال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية للكرد الفيليين
السوداني يعلن عن زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين
رئيس الجمهورية يؤكد اهمية الإسراع في إقرار قانون الموازنة
مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السوداني
مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك