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رئيس الجمهورية يؤكد اهمية الإسراع في إقرار قانون الموازنة


اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية الإسراع في إقرار قانون الموازنة.

وذكر بيان رئاسي:" ان الرئيس التقى اليوم وفد كتلة حقوق النيابية ضم أعضاء مجلس النواب سعود الساعدي، وحسين العامري، ونادية العبودي".

واضاف:" انه جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، وسبل تحسين الخدمات، وأهمية بذل أقصى الجهود من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، ودعم الحكومة للمضيّ قُدماً بالأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي وعلى رأسها ترسيخ الأمن والاستقرار، والإسراع في إقرار قانون الموازنة".

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