السوداني يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وجرى خلال اللقاء / حسب بيان لمكتب السوداني / مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وتقدّم الأجهزة الحكومية في تنفيذ البرنامج الخدمي والإصلاحي، وجهودها في مكافحة الفساد، بما ينعكس على التنمية الشاملة.
واكّد السوداني على : أهمية إسناد القضاء للجهود الحكومية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، مشيراً إلى مضيّ الحكومة في إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين قانونياً، ومساعدة القضاء العراقي ومساراته القانونية والدستورية.
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