السوداني يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وجرى خلال اللقاء / حسب بيان لمكتب السوداني / مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وتقدّم الأجهزة الحكومية في تنفيذ البرنامج الخدمي والإصلاحي، وجهودها في مكافحة الفساد، بما ينعكس على التنمية الشاملة.

واكّد السوداني على : أهمية إسناد القضاء للجهود الحكومية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، مشيراً إلى مضيّ الحكومة في إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين قانونياً، ومساعدة القضاء العراقي ومساراته القانونية والدستورية.