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أحداث "السجلة" تتسبب بفرض حظر للتجوال ونشر أفواج طوارئ


أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، فرض حظر للتجوال ونشر أفواج طوارئ في منطقة السجلة بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين؛ عقب حدوث نزاع أسفر عن وقوع قتلى وجريحان.

وذكر بيان للقيادة أنه "في الساعة ١٠٤٠ من صباح هذا اليوم ٢٠٢٣/٥/١ حصلت مشاجرة بين اولاد عمومة بسبب خلافات عائلية ادت إلى مقتل ٣ اشخاص وجرح اثنان في قضاء الدجيل".

وتوجه قائد شرطة صلاح الدين، اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد، وفق البيان، الى مكان الحادث حيث امر بتوقيف طرفي النزاع واحالتهم الى المحاكم المختصة.

وأشار إلى أنه "أشرف على نشر افواج الطوارئ في المنطقة وفرض حظر للتجوال محلياً، كما أصدر اوامره بحركة الفوج التكتيكي لغرض تعزيز القطعات المتواجدة في المنطقة". فيما أكد البيان، أن "الوضع الأمني تحت السيطرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني إن "ضابطاً برتبة عقيد، مدير مركز شرطة السجلة في قضاء الدجيل قُتل إثر نزاع عشائري مسلح".

وأضاف، أن "شخصين أصيبا بجروح خطيرة أحدهما من حماية العقيد، في ناحية الانصار بمحافظة صلاح الدين"

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