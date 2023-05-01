رئيس اركان الجيش يبحث مع قائد بعثة الناتو تطوير قدرات الجيش العراقي

التقى رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جيوفاني م. اينوتشي، وعدداً من مستشاري البعثة.

وتناول اللقاء ، بحسب بيان لوزارة الدفاع ، بحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب بين الجانبين، إضافة الى تقديم المشورة والخبرات في مفاصل المؤسسة العسكرية كافة، لتطوير قدرات الجيش العراقي.

وحضر اللقاء معاون رئيس أركان الجيش للتدريب – أمين سر دائرة الميرة - مدير التدريب العسكري- مدير الملحقيات العسكرية – المستشار الجوي لرئاسة أركان الجيش.