ائتلاف ادارة الدولة يؤكد أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية

اكد تحالف إدارة الدولة أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية معلنا يوم ١٠-٥-٢٠٢٣ كحد اخير لحسم النقاشات حول بنود الموازنة.
وبحث المشاركون في اجتماع قيادات التحالف اليوم في ضيافة الشيخ خميس الخنجر في الملفين الحكومي والنيابي والملفات الخدمية والاقتصادية والامنية و السياسية .
وأكد التحالف بحسب بيان الالتزام بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي.
كما بحث المشاركون بنود الاتفاق السياسي و بذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجميع قيادات التحالف.
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