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ائتلاف ادارة الدولة يؤكد أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية


اكد تحالف إدارة الدولة أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية معلنا يوم ١٠-٥-٢٠٢٣ كحد اخير لحسم النقاشات حول بنود الموازنة.

وبحث المشاركون في اجتماع قيادات التحالف اليوم في ضيافة الشيخ خميس الخنجر في الملفين الحكومي والنيابي والملفات الخدمية والاقتصادية والامنية و السياسية .

وأكد التحالف بحسب بيان الالتزام بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي.

كما بحث المشاركون بنود الاتفاق السياسي و بذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجميع قيادات التحالف.

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ائتلاف ادارة الدولة يؤكد أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية
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