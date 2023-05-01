الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية في قضاء البعاج بنينوى

نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي عملية أمنية استباقية شمال غرب البعاج.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي :"ان قوة متمثلة بجوال القيادة و الاستخبارات و مكافحة المتفجرات ومكتب معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعـبي واللواء 60 ضمن قيادة العمليات والجيش العراقي، نفذت عملية امنية استباقية شملت تفتيش قرى مركب الطير وباب الخير شمال غرب البعاج، بحثا عن عناصر داعش الارهابي ومخلفاته ".

اضاف البيان :" تهدف العملية لفرض وتعزيز الامن والبحث عن الخلايا الارهابية في قضاء البعاج غربي محافظة نينوى