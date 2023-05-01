المجلس الاعلى ومنظمة بدر يؤكدان وحدة الاطار التنسيقي وتوافق مكوناته

اكد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ومنظمة بدر ، وحدة الاطار التنسيقي و حالة الانسجام القائمة وتوافق الرؤى بين مكوناته في دعم الانجاز الحكومي الخدمي.

وبحث رئيس المجلس الشيخ همام حمودي ، خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر وعددا من اعضاء القيادة، مستجدات الحراك السياسي والحكومي.

واجمع الطرفان ،على :" ان وحدة مكونات كتل وقوى الاطار التنسيقي ، هي الضمان لنجاح الحكومة في عملية التصحيح والنهوض بالواقع، وتعزيز فرص الحياة الكريمة للمواطن"