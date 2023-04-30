الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
السجن ست سنوات لمدير بلدية الحلة السابق
وكالة انباء براثا
115
2023-04-30
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عتمرات في بيت الله مسجونات بقبضة الشيطان..
السوداني يلتقي وفداً المانياً ويشير إلى توقيع دفعة العقود الأولى مع سيمنز
السجن ست سنوات لمدير بلدية الحلة السابق
اتهامات بالتقصير والإهمال تطال الخارجية بسبب حرية "رومانوسكي"
المندلاوي : نعمل على تذليل جميع العقبات لأهالي قضاء خانقين
توجيه حكومي يخص استخدام طرق المنطقة الخضراء للمواطنين
اللجنة المالية النيابية تستضيف وزير النقل لمناقشة موازنة 2023
القانونية النيابية : تغيير قانون المفوضيةً سيؤدي الى تأخير موعد الانتخابات
السوداني يوجه بتمديد ساعات استخدام المواطنين لطرق المنطقة الخضراء
النائب مصطفى سند : المتهم الرئيس في قضية " سرقة القرن " يتواجد في دبي
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
اندلاع حريق داخل جامع ام القرى ببغداد
299
المالية النيابية تفصل تخصيصات الموازنة وتحدد موعد إقرارها
249
الناطق باسم القائد العام: العمل بنظام البديل سيكون تدريجيا
237
النزاهة تضبط اختلاسات في المنح العقارية لعوائل الشهداء في واسط
229
النائب مصطفى سند : المتهم الرئيس في قضية " سرقة القرن " يتواجد في دبي
228
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
ابو حسنين
: المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع
:
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري
: تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع
:
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي
: اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع
:
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر
: ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع
:
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد
: شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع
:
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف
: ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع
:
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma
: احسنت ...
الموضوع
:
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم
: رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع
:
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم
: السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع
:
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن
: الى رحمة الله ...
الموضوع
:
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك