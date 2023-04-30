اتهامات بالتقصير والإهمال تطال الخارجية بسبب حرية "رومانوسكي"

وجه السياسي المستقل سعد المطلبي أصابع الاتهام للخارجية العراقية بالتقاعس في محاسبة السفيرة الأميركية وتدخلها السافر في العراق

وقال المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، ان "الخارجية العراقية تتعمد تجاهل تصرفات السفيرة الامريكية آلينا رومانوسكي من خلال تحركاتها المشبوهة وعقد اجتماعات وزيارات خارج مهامها الدبلوماسية ".

وأضاف انه "من السذاجة ترك تحركات السفيرة بداعي حسن النية كونها زارت رئيس مجلس النواب ومحافظ الانبار في وقت تتصاعد الأصوات المطالبة بإقالتهما"، مبينا ان "الغرض من تلك التحركات التحريض على الفساد وإقامة الإقليم السني بالتعاون مع الجهات المشبوهة".

الى ذلك وصف عضو مجلس النواب السابق، جاسم البياتي، تحركات السفيرة التدخل السافر " في الشأن الداخلي، فيما وجه نقداً للحكومة.

وقال البياتي في حديث ل/ المعلومة /، إن "التحركات سفيرة واشنطن لدى بغداد يبين ضعف الحكومة العرقية"، متسائلاً "هل يستطيع السفير العراقي في واشنطن الذهاب والالتقاء بسياسي وتجار وعشائر أمريكية؟، حتماً لا".