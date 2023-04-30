المندلاوي : نعمل على تذليل جميع العقبات لأهالي قضاء خانقين

أكد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب على حرص المجلس على تذليل كافة العقبات والمشاكل الإدارية التي يعاني منها أهالي قضاء خانقين وهناك تواصل مستمر مع الحكومة الاتحادية لإيجاد السبل الكفيلة بحل العقبات والمشاكل التي تواجه الأهالي في قضاء خانقين .

وذكر المندلاوي خلال استقباله اليوم وفداً من شيوخ العشائر ووجهاء قضاء خانقين على أهمية التواصل بين المواطنين ومجلس النواب والتباحث بشأن ملف تقديم الخدمات وتطوير العمل الإداري وإنجاز المشاريع الخدمية لجميع أبناء الشعب العراقي ، واعداً إياهم على بذل المزيد من الجهد على جميع المستويات لغرض حل المشاكل العالقة

ورحب المندلاوي بالوفد الزائر من الشيوخ والوجهاء ، مبيناً أن مجلس النواب واللجنة المالية واللجان الساندة معه تواصل عملها بشكل دؤوب لغرض إنجاز الموازنة العامة للدولة بأسرع وقت ممكن لغرض تمويل المشاريع الخاصة بتطوير البنى التحتية لجميع المحافظات والأقضية والمدن العراقية ومنها قضاء خانقين