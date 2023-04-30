السوداني يوجه بتمديد ساعات استخدام المواطنين لطرق المنطقة الخضراء

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتمديد ساعات استخدام المواطنين لطرق المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن" الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة دعت إلى تبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل، ومن بينها تخفيف العبء عن المواطنين، وجعل انسيابية في حركة الشارع وانسيابية المرور".

وأضاف، أن" القائد العام للقوات المسلحة وجه بالسماح للمواطنين باستخدام طرق المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد"، مبينا، أن ذلك يأتي" وفق رؤيته للقوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة، وتمديد ساعات الاستخدام بهدف تسهيل حركة المواطن فيها"