النائب مصطفى سند : المتهم الرئيس في قضية " سرقة القرن " يتواجد في دبي

كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن رفع شارة منع السفر عن المتهم الرئيس في قضية سرقة القرن " ايرادات الامانات الضريبية " نور زهير .

ونشر عضو اللجنة النائب مصطفى سند ، عبر حسابه الشخصي في منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي ، وثيقة رسمية صادرة عن مديرية التسجيل العقاري الى دائرة عقارات البصرة تطالب برفع شارة الحجز عن املاك المتهم المكفل " نور زهير " وزوجته في محافظة البصرة ، مؤكدا ان الاخير متواجد حاليا في مدينة دبي.

وكان وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي اعلن، في 24 تشرين الاول 2022 ، عن اعتقال المدعو " نور زهير جاسم المظفر " المتهم الرئيس بسرقة (٣) تريليون و (٧٠٠) مليار دينار من اموال الضرائب العامة ، وايداعه احد مراكز الشرطة ، حيث تم انزاله من الطائرة الخاصة في مطار بغداد الدولي قبل هروبه ".