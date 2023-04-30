أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، إجلاء 8 مواطنين عراقييّن من السودان إلى جدة، بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان انه "تم إجلاء 8 مواطنين عراقييّن من السودان إلى جدة بالتنسيق مع السلطات السعوديَّة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في 27 نيسان ابريل 2023، عن إجلاء 234 عراقياً و16 سورياً من السودان.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني في 25 من نيسان الجاري، الجهات المعنية بـ "بذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في جمهورية السودان، وضمان سلامتهم؛ بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة".

وبينت الخارجية العراقية ان إجمالي عدد الجالية العراقية في السودان يبلغ نحو 300 مواطناً.