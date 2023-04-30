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الإطاحة بمتهمين أطلقا النار على القوات الامنية في المثنى


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على متهمين اثنين اشتراكا بأطلاق النار على القوات الامنية اثناء عملية امنية ضد تجار المخدرات في المثنى.

وذكرت الخلية في بيان ان "قوة خاصة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين في محافظة المثنى، مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب عن حادثة اطلاق النار على القوات الامنية بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢ اثناء عملية أمنية ضد تجار المخدرات في المحافظة".

وأضاف البيان، ان "المتهمين اعترفا من خلال التحقيقات باشتراكهما بأطلاق النار على القوة المنفذة للواجب والفرار اثناء العملية التي أسفرت عن استشهاد منتسبين اثنين وإصابة آخرين".

 

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