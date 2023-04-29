رئيس الجمهورية يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني

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وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بمراجعة عقود الخدمات المقدّمة للمواطنين في مطار بغداد الدولي.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء أجرى جولةً في مطار بغداد الدولي ومرافقه الخدمية واطّلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعموم مستخدمي المطار من المسافرين، كما استمع إلى آراء المواطنين وشكاواهم وتقييمهم الخدمات المتوفّرة في المطار".

وعقد رئيس مجلس الوزراء "اجتماعاً ضمّ السادة وزيري الداخلية والنقل والمسؤولين في سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية، ومديري الأقسام والإدارات في المطار، أصدر خلاله عدة توجيهات تتعلق بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشدداً على "إيجاد حلول جذرية وعاجلة للعراقيل التي تعيق تقديم خدمة متكاملة ونموذجية في مرفق يُعدّ واجهةً أساسيةً من واجهات العراق".

ونوَّه السوداني بـ "مشكلة التأخير في استلام حقائب المسافرين العائدين، الأمر الذي يعدّ تقصيراً في مستوى الخدمة المقدمة من قبل الشركة المعنية، ما يستلزم معالجة سريعة لها".

ووجّه "بإجراء مراجعة دقيقة وقانونية للعقود المبرمة لتقديم الخدمات في المطار، وتحرّي مدى مطابقتها لواقع الخدمات التي يلمسها المسافرون"، مشيراً إلى "عزم الحكومة تطوير مطار بغداد وتوسعته، في النصف الثاني من هذا العام". 

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