السوداني يوجه هيئة الاعلام والاتصالات بالتفاعل مع شكاوى المواطنين بشأن الخدمات والاستجابة لها

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، هيأة الاعلام والاتصالات بضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين بشأن الخدمات والاستجابة لها من خلال الحلول السريعة للمشاكل, ومنع تكرارها.

وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي,ان السوداني تراس، اليوم السبت، اجتماعاً ضمَّ رئيس ومجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات,وتناول الاجتماع موضوع الرخصة الرابعة في خدمة شبكات الهاتف النقال التي ستُسهم في تطوّر قطاع الاتصالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

و أشار السوداني, الى أهمية تضافر جهود هيئة الإعلام والاتصالات، ووزارة الاتصالات، التي تعاقدت مؤخراً مع جهة استشارية؛ للمضيّ بمشروع الرّخصة الرابعة، عبر الشركة الوطنية للاتصالات تنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري".

وشدّد السوداني خلال الاجتماع على ضرورة متابعة عمل شركات الهاتف النقّال، وتسديدها المستحقات التي بذمتها، وفق القانون، الى خزينة الدولة، فضلاً عن أهمية مراقبة الخدمة التي تقدّمها ومدى توافقها مع المعايير الخدمية المحددة قانوناً".

ووجه رئيس مجلس الوزراء وفق البيان, بمتابعة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقّ شركة كورك للاتصالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع الاعلام وأثره، وضرورة أن تأخذ الهيئة دورها في اعادة تقييم هذا القطاع الحيوي والارتقاء به.

واضاف البيان,كما ركّز السوداني في توجيهاته، على ضرورة تكامل العمل بين الجهاز التنفيذي للهيئة ومجلس المفوّضين فيها، بعيداً عن أي تقاطعات ادارية".

وأوضح السوداني خلال الاجتماع أن القضايا المتعلقة بالمال العام أو موارد الدولة، يجب ألّا تخضع للضغوطات أو التأثيرات السياسية، مشيراً إلى أهمية تحسين قطاع الاتصالات؛ لما له من فوائد اقتصادية وعوائد مهمة للدولة وللمواطن، من خلال تعظيم الموارد وزيادة فرص العمل".

وجدّد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة حرية الاعلام والتكفّل بها لجميع المؤسسات الاعلامية، وفي الوقت نفسه، لا بدّ من تنظيم عمل الاعلام وضبطه على وفق القانون والدستور".

وتابع البيان,ووجَّه السوداني هيئة الاعلام والاتصالات بضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين بشأن الخدمات، والاستجابة لها من خلال الحلول السريعة للمشاكل، ومنع تكرارها".