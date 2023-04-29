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رئيس الجمهورية: الشعب العراقي لن ينسى وقفة إيران حينما كان يعاني ظلم الديكتاتورية


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت 29 أبريل/نيسان 2023، ان الشعب العراقي لن ينسى وقفة إيران حينما كان يعاني ظلم الديكتاتورية، فيما شدد على ضرورة حل المشاكل وبينها مراعاة حصة العراق المائية.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ان "زيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين العراق وإيران وتربطنا مع إيران علاقات مشتركة"، مشيرا الى ان علاقاتنا مع إيران ثابتة وغير قابلة للتغيير والعلاقات بين العراق وإيران متماسكة".

كما شدد الرئيس العراقي، على ضرورة إيلاء محاربة آفة المخدرات أولوية قصوى، وضرورة تبادل المعلومات بين مؤسسات البلدين لتحسين الخدمات العامة"،

وتابع، "الشعب العراقي لن ينسى وقفة الجمهورية الإسلامية حينما كان يعاني ظلم الديكتاتورية"، مبينا، "أتقدم بالتهنئة للتطور في العلاقات بين إيران والسعودية".

وصباح اليوم السبت، وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية برفقة السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد.

 

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