رئيس جمهورية إيران: علاقاتنا مع العراق جيدة.. نسعى لزيادة التبادل التجاري

وصف رئيس الجمهورية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، علاقات طهران وبغداد بـ"الجيدة"، فيما أكد سعيه لزيادة التبادل التجاري مع العراق.

وقال رئيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، أن "مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو"، مؤكداً: " نسعى للوصول إلى تبادل تجاري على مستويات أعلى".

وأضاف: " أي زعزعة بأمن العراق يعد زعزعة لأمن إيران"، مستدركاً بالقول: "لدينا مصالح مشتركة مع العراق".

وذكر رئيس جمهورية إيران، أن "المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى التحسن في أمنها".